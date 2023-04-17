Оперативный штаб развернул ДЧС Мангистауской области после взрыва в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области развернут оперативный штаб из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Жанаозене. Открыт телефон горячей линии: 8 7292 31-90-99, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадали 11 человек.