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Оперативный штаб развернул ДЧС Мангистауской области после взрыва в Жанаозене

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Апреля 2023, 08:39
Оперативный штаб развернул ДЧС Мангистауской области после взрыва в Жанаозене Фото: t.me/qr_tjm

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области развернут оперативный штаб из-за взрыва газового баллона в жилом доме в Жанаозене. Открыт телефон горячей линии: 8 7292 31-90-99, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, пострадали 11 человек.


Происшествия   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Взрыв   ДЧС  
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