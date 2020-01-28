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Оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса создан в ВКО

28 Января 2020 09:30
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Оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса создан в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов сообщил, что по поручению Главы государства создан оперативный штаб, для недопущения распространения коронавируса в области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Instagram акима ВКО.

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«Восточная часть области граничит с КНР. До 2 февраля приостановлено пересечение границы через приграничные таможенные посты в «Бахты» и «Майкапчагай». В настоящее время решается вопрос о полном прекращении перемещения граждан и товаров в обоих направлениях», - сообщил Даниал Ахметов.

Аким области подчеркнул, что для защиты наших граждан от опасного заболевания на сегодняшний день в ВКО санитарно-контрольные пункты на всех пограничных постах оборудованы тепловизорами. В «Бахты» и «Майкапчагай» имеются 6 тепловизоров. В аэропортах Семея и Усть-Каменогорска для мониторинга пассажиров работает три тепловизора. В ближайшие дни планируется обеспечить тепловизорами железнодорожную станцию «Актогай».

«Все медицинские организации региона работают в режиме повышенной готовности, имеют необходимый запас противовирусных препаратов, а также 12 400 защитных костюмов, 670 000 респираторов и 7 млн одноразовых масок. Мы подготовили две индивидуальные транспортные капсулы, позволяющие производить первичную транспортировку лиц с подозрением на заражение. Подана заявка еще на четыре капсулы и 18 защитных костюмов типа Л-1. Проводится тщательный осмотр и мониторинг состояния здоровья граждан, пересекавших границу с Китаем в обоих направлениях», - сообщил Даниал Ахметов.

При этом аким Восточного Казахстана особо отметил, что на текущий момент на территории области случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Ситуация находится на особом контроле, подчеркнул Даниал Ахметов.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Пневмония в Китае,
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Орал Ерланулы

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