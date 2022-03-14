Оперативный штаб для работы с предприятиями-экспортёрами создан в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в связи с мировой ситуацией заработал оперативный штаб для работы с предприятиями-экспортёрами. Возглавляет его заместитель акима региона Ермек Алпысов. Все возникающие вопросы будут решаться оперативно, в ручном режиме, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил глава области Женис Касымбек на аппаратном совещании.

«У нас большое количество предприятий тесно связано с внешним рынком. Мы создали оперативный штаб в регионе, с прошлой недели он оперативно работает. Будем в ежедневном режиме держать связь с каждым предприятием-экспортёром, со всеми крупными работодателями. Мониторить ситуацию, в ручном режиме решать все вопросы, связанные и с отгрузкой экспортной продукции, и с ситуацией в трудовых коллективах. Это важнейший вопрос, исходя из ситуации, которая складывается в мире. Самое главное – сохранение рабочих мест, благосостояние наших граждан», – отметил глава области.

Он поручил акимам городов и районов теснее работать со всеми промышленными предприятиями. Также необходимо вести постоянный мониторинг объёмов внутренней и внешней торговли.

Кроме того, особое внимание будет уделяться инвестиционной активности компаний.

«На этот год объёмы инвестиций запланированы на уровне 850 млрд тенге, с ростом на 40 млрд тенге к результату 2021 года. Эту задачу мы должны выполнить», – подчеркнул Женис Касымбек.

О показателях социально-экономического развития области за два месяца доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов. По его информации, промышленной продукции произведено на 760,3 млрд тенге, с ростом на 6,5%. В обрабатывающей промышленности увеличилось производство проката плоского – на 17,6%, стали – на 7,8%, чугуна – на 4,6%, карбида кальция – на 2,9%.

В сельском хозяйстве объём валовой продукции составил 27,1 млрд тенге. В области увеличилось производство мяса и молока.

Сохраняются положительные темпы в строительстве. За два месяца введено 92,6 тыс. кв. метров жилья, с ростом на 0,4% к уровню аналогичного периода 2021 года.

В целом на 2022 год перед областью стоит задача обеспечить рост экономики на 3,4%. В промышленности целью поставлен двухпроцентный рост, с достижением объёмов в 4,3 трлн тенге.