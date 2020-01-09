Оперативный блок ДП Костанайской области возглавил Толгат Утетлеуов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Оперативный блок Департамента полиции Костанайской области возглавил Толгат Утетлеуов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Полковник полиции Утетлеуов Толгат Жукенович родился в 1967 году в Костанайской области.

Службу в органах внутренних дел начинал с должности участкового уполномоченного милиции ОВД Урицкого района УВД Костанайской области.

В разные годы работал заместителем начальника отделения криминальной полиции линейного отдела внутренних дел на ст.Астана Центрального управления внутренних дел на транспорте, заместителем начальника линейного отдела внутренних дел на ст.Астана Центрального управления внутренних дел на транспорте, начальником линейного отдела внутренних дел на ст.Астана.

С 2012 по 2019 годы работал заместителем начальника Департамента полиции на транспорте.

Толгат Утетлеуов будет осуществлять координацию оперативно-розыскной деятельности подразделений ДП области, направленную на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.