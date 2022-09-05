Оперативные штабы будут мониторить распределение остатков дизтоплива по стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился планами касательно мониторинга распределения остатков дизельного топлива по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для принятия оперативных мер по стабилизации ситуации на рынке ГСМ создана комиссия по обеспечению внутреннего рынка дизтопливом под председательством первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра. Планируется создание оперативных штабов на уровне акиматов областей и городов республиканского значения для мониторинга остатков и принятия решений на местном уровне», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Он также напомнил о принятых ведомством мерах по исправлению ситуации с дефицитом дизтоплива. Принят совместный приказ по запрету на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Введены дифференцированные цены на АЗС. Вносятся дополнения в целях реализации контроля по отпуску лимитированного объема дизельного топлива. Увеличено количество подачи вагоноцистерн (обеспечен рост среднесуточной отгрузки дизельного топлива с 15,6 тыс. тонн в первой половине августа до 18,9 тыс. тонн в сутки на конец месяца, т.е. рост составил 21,7%). Экспорт прочих видов нефтепродуктов разрешен только с НПЗ РК. Осуществляется приоритетная отгрузка в регионы с наиболее критичной ситуацией по остаткам дизельного топлива. Фондом «Самрук-Казына» и компанией «КазМунайГаз» (КМГ) в рамках поручения Правительства подписан контракт на импорт необходимых объемов дизельного топлива в сентябре-октябре. Созданы колл-центры в Министерстве энергетики и крупных сетях АЗС для оперативного реагирования на обращения граждан по вопросам необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.

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