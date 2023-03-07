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Оперативные меры против паводков приняты в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Марта 2023, 20:44
Оперативные меры против паводков приняты в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры реагирования на паводковые ситуации в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях обсуждены на совещании под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра с участием курирующих заместителей акимов данных регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе совещания было отмечено, что 7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха, таяния снега и обильных осадков в виде дождя произошли переливы воды через автодороги областного и районного значения в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях.

Акиматами оперативно приняты необходимые меры по укреплению дорожного полотна, отводу воды в пастбищные угодья и поймы. Для этого были привлечены силы и техника служб ДЧС.

В настоящее время на местах организовано круглосуточное дежурство. Угроза подтопления населенных пунктов отсутствует.

Мониторинг за паводковой ситуацией в остальных регионах также находится на контроле Правительства.


Правительство РК   Актюбинская область   Атырауская область   Кызылординская область   Паводок  
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