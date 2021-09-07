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    10:38, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Оперативные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые товары примут в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комплекс мер антиинфляционного реагирования включены оперативные и системные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Об этом сообщили в Минторговли РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в Казахстане разработали проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021 – 2024 годы.

    «В целях исполнения поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства РК от 10 июля текущего года в Комплекс мер антиинфляционного реагирования включены оперативные и системные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Кроме этого, в целях реализации Послания Главы государства от 1 сентября предлагается определить Министерство торговли и интеграции в качестве основного ответственного госоргана, который будет осуществлять единую координацию в вопросах сдерживания роста цен на социально значимые товары», - сообщил в ходе заседания Правительства вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Ержан Казанбаев.

    По его словам, Министерством разработан проект Регламента взаимодействия между отраслевыми государственными органами и организациями госорганов по вопросам стабилизации цен на продукты питания, который требует утверждения на ближайшем заседании Правительства РК.

    «В целях проведения более качественной и эффективной систему мониторинга и прогнозирования потоков и цен на продовольственные товары предлагаем следующие институциональные усиления Министерства. В рамках данной инициативы необходимо объединить функции госорганов, такие как:

    − контроль над соблюдением размеров предельных цен и торговых надбавок;

    − сбор и обработка данных с применением машинных технологий;

    − формирование прогнозов по товарам;

    − рекомендаций по эффективному распределению средств стабфондов и «оборотной схемы», - отметил вице-министр торговли и интеграции.

    Ранее в Минторговли сообщили о снижении цен на социально значимые товары, в частности на картофель, морковь, капусту и лук.

    Теги:
    Правительство Другие государственные органы Цены и тарифы Астана Минторговли Общество Экономика
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