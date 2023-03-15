Оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей должен санкционировать только генпрокурор - сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей должен санкционировать только генеральный прокурор. Об этом заявил сенатор Андрей Лукин, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня правоохранительные органы имеют свои инструменты влияния на судей. Они вправе без уголовного дела проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия против любого судьи. Достаточно только получить санкцию прокурора области. С этого момента силовой орган может прослушивать судью, собирать данные о нём и его личной жизни. Поэтому у судей есть основание бояться их», - сказал Андрей Лукин.

Депутат отметил, что при обсуждении 10-ти шагов в Сенате концептуально было определено, что специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей должен санкционировать только генеральный прокурор.

«Поэтому предложено закрепить эту гарантию на уровне Конституционного закона. Это укрепит независимость судей», - пояснил Андрей Лукин.

Он также добавил, что Главой государства в Послании указано об обеспечении равного статуса судей со снижением их зависимости от председателей судов, в том числе за счет преобразования части позиций председателей судов в судейские должности.

Поэтому законопроектом предлагается создание межрайонных судов в нескольких или одной территориальной единице.

Тем самым сократятся позиции председателей судов.