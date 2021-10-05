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    20:41, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Оперативно разбираться с каждой жалобой по теплу потребовал Женис Касымбек

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области начался отопительный сезон. Однако жители жалуются на холод в квартирах. Оперативно разбираться с каждым обращением и устранять проблемы потребовал глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На аппаратном совещании в режиме онлайн доложили о подаче тепла акимы всех городов и районов.

    «Много жалоб. Нужно контролировать работу КСК. Акиматы городов и районов должны отрабатывать по каждому случаю», - сказал Женис Касымбек.

    Руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов заверил, что ведётся ежедневный мониторинг ситуации с отоплением. По его словам, на сегодняшний день подключены к теплу 4545 жилых домов и 1084 объекта социальной сферы.

    Отопление дали в городах Караганда, Жезказган, Каражал, Сарань, Сатпаев, Темиртау, Шахтинск и по всем девяти районам области. В Балхаше и Приозёрске отопительный сезон планируется начать с 10 октября.

    По информации акима Караганды, по городу без тепла остаются 11 домов из-за локальных проблем. КСК занимаются устранением неполадок.

    В Шахане к подаче тепла готова новая котельная. Аким Шахтинска Аскербек Халтонов сообщил, что произведена растопка котлов, и до 10 октября тепло должны подать потребителям. Централизованным отоплением планируется обеспечить 70 жилых домов и 10 объектов соцкультбыта.


    Теги:
    Отопительный сезон Карагандинская область ЖКХ
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