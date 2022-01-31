Оперативно-профилактическое мероприятие проводят в РК после снятия режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После снятия режима чрезвычайного положения с 19 января во всех регионах Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил начальник управления Комитета административной полиции РК Багланбек Айтпаев, министерством внутренних дел совместно с правоохранительными и специальными органами обстановка в стране после трагических январских событий стабилизирована.

«Вместе с тем, после снятия режима чрезвычайного положения с 19 января во всех регионах страны проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности и правопорядка, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Личным составом органов внутренних дел обеспечивается охрана общественного порядка и безопасность наших граждан», - рассказал Багланбек Айтпаев.

По словам начальника управления, усилено патрулирование общественных мест и улиц, а также мест массового посещения людей. Обеспечивается подворный обход, проверки съемных квартир, бесхозных домов, дачный строений и иных объектов.

«При проведении обходов особое внимание обращается на обнаружение и изъятие оружия, боеприпасов и других предметов, похищенных с магазинов, а также иностранных граждан, находящихся с нарушением миграционного законодательства», - отметил Багланбек Айтпаев.