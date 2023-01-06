Оперативно принять план развития Миннауки поручил вице-премьер

6 Января 2023, 16:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – План развития Министерства науки и высшего образования РК необходимо принять до конца января. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша основная цель – направить развитие науки и высшего образования на экономический рост и повышение качества жизни населения. Сегодня мы обсудили вопросы реализации задач, стоящих перед Министерством. Все озвученные предложения должны быть тщательно обсуждены и включены в отраслевые концепции и планы развития Министерства», - сказал вице-премьер на расширенном заседании коллегии Министерства науки и высшего образования РК.

В этой связи заместитель Премьер-Министра поручил министру науки и высшего образования страны Саясату Нурбеку ускорить разработку плана развития ведомства. Он также отметил, что Правительство готово помочь в этом.

«Сейчас план развития находится в Министерстве национальной экономики. Соответствующее поручение было дано Министерству национальной экономики. Эти документы должны быть приняты до конца января», - сказал Алтай Кульгинов.

Ранее вице-премьер заявил, что казахстанская наука нуждается в государственной поддержке.

Также он ответил на вопрос, как сделать высшее образование доступным для казахстанцев, в случае если будет увеличиваться стоимость образования.