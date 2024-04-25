Уровень воды продолжает повышаться на реках Атырауской области

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области, по состоянию на 25 апреля за сутки увеличился уровень воды на реках в регионе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

По реке Жайык (Урал) в Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды изменился:

на гидропосту в поселке Индербор — уровень на отметке 604 см., подъем на 7 см. Общий подъем с начала паводка составляет 381 см,

на гидропосту в поселке Махамбет — уровень на отметке 721 см, подъем за сутки на 6 см. Общий подъем с начала паводка — 404 см,

на гидропосту в Атырау — уровень на отметке 425 см, подъем уровня за сутки на 3 см. Общий подъем с начала паводка — 234 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

— На 25 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с, — говорится в распространенном сообщении.

Сброс воды с Волжской ГЭС составил 25 600 м3/с.



На протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища.



На гидропосту реки Кигач в селе Шортанбай уровень воды - на отметке 310 см, подъем за сутки 8 см. Общий подъем с начала паводка составляет 181 см.

На гидропосту реки Кигач в селе Котяевка уровень воды - на отметке 176 см, подъем за сутки 9 см. Общий подъем с начала паводка - 166 см.

На гидропосту реки Шароновка в селе Ганюшкино уровень воды - на отметке 188 см, подъем за сутки 5см. Общий подъем с начала паводка составляет 91 см.



Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.