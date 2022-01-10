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    12:50, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Оперативная ситуация в Алматинской области находится под контролем силовиков

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается антитеррористическая операция силовиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента полиции Алматинской области, по состоянию на 10 января в регионе доставлено в полицию свыше 430 человек, подозреваемых в участии в беспорядках, погромах и мародерстве.

    «У 20 задержанных лиц изъято 58 единиц огнестрельного оружия. Это пистолеты, автоматы, ружья и так далее. В самом областном центре ситуация стабильна и под контролем. По Талдыкоргану курсируют 35 автопатрулей и действуют 20 блокпостов. Также блокпосты установлены на границе по периметру города», - проинформировали в ведомстве.

    В полиции просят граждан с пониманием отнестись к предъявляемым режимом ЧП требованиям - ограничению передвижению с 20:00 вечера по 07:00 часов утра, без особой надобности не разгуливать по улицам.

    В регионе по сокращенному графику начали работать супермаркеты, где так же выставлены наряды полиции. Жизнедеятельность в регионе постепенно налаживается.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Вооруженные силы Борьба с преступностью ЧП-2022 Алматинская область Правоохранительные органы
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