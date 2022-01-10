Оперативная ситуация в Алматинской области находится под контролем силовиков

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается антитеррористическая операция силовиков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции Алматинской области, по состоянию на 10 января в регионе доставлено в полицию свыше 430 человек, подозреваемых в участии в беспорядках, погромах и мародерстве.

«У 20 задержанных лиц изъято 58 единиц огнестрельного оружия. Это пистолеты, автоматы, ружья и так далее. В самом областном центре ситуация стабильна и под контролем. По Талдыкоргану курсируют 35 автопатрулей и действуют 20 блокпостов. Также блокпосты установлены на границе по периметру города», - проинформировали в ведомстве.

В полиции просят граждан с пониманием отнестись к предъявляемым режимом ЧП требованиям - ограничению передвижению с 20:00 вечера по 07:00 часов утра, без особой надобности не разгуливать по улицам.

В регионе по сокращенному графику начали работать супермаркеты, где так же выставлены наряды полиции. Жизнедеятельность в регионе постепенно налаживается.