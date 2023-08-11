Операцию под проводниковой анестезией впервые сделали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской региональной многопрофильной клинике анестезиологи начали проводить операции пациентам под регионарной анестезией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«Впервые в нашей клинике 61-летнему пациенту была проведена операция под проводниковой анестезией. Проводниковая анестезия — одна из разновидностей регионарной анестезии. Во время операции проводниковая анестезия гарантирует полное отсутствие боли при четком сознании больного. Пациентке была запланирована операция «Широкое иссечение образования кожи верхней трети правой верхней конечности с пластикой местными тканями» с диагнозом «С-r кожи нижней трети правого предплечья T1N0M0 St-I». В настоящее время состояние пациента стабильное. Постоперационный период протекает без особенностей», - говорит заведующий отделением анестезиологии и реанимации Бауыржан Маханбетов.

По словам врача, применение регионарной анестезии способствует более эффективному лечению послеоперационного болевого синдрома, предупреждает формирование хронических болей после операции, оказывает благотворное влияние на трофику и регенерацию тканей, что, в конечном счете, ускоряет выздоровление и реабилитацию пациента.