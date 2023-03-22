Операцию по установке трехкамерного устройства CR-TD на сердце впервые провели в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области впервые была проведена операция по установке трехкамерного устройства CR-TD на сердце, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На базе многопрофильной областной больницы в Кокшетау был проведен мастер-класс по установке трехкамерного устройства CR-TD. По словам старшего ординатора отделения рентгенэндоваскулярной хирургии ННМЦ Ерлана Орманбекова, подобные операции в Астане проводятся ежедневно, а вот в Кокшетау проведенный им мастер-класс станет стартом для проведения подобных операций. До этого времени в областном центре устанавливали лишь двухкамерные и однокамерные кардиостимуляторы.

«СR-TD – это устройство для синхронизации работы сердца. Применяется у больных с сердечной недостаточностью. Сердечная недостаточность проявляется отеками на нижних конечностях, увеличением живота в объеме, отдышкой в покое, пациент может спать, сидя на койке, физическая нагрузка резко уменьшается - он может дойти только до туалета. Таким пациентам мы можем устанавливать трехкамерные кардиостимуляторы. CR-TD – это устройство для того, чтобы стимулировать работу сердца и заставлять его работать правильно. Тем самым уменьшается сердечная недостаточность, при этом достигается 100-процентная стимуляция сердца и качество жизни у пациента улучшается. Он уже может выполнять физические нагрузки. Все это сопровождается лечением сердечной недостаточности лекарственными препаратами. То есть только один аппарат не может решить все проблемы больного», - пояснил заведующий кардиологическим отделением №2 Юрий Гетманский.

CR-TD позволяет также профилактировать внезапную смерть. Если у пациента с сердечной недостаточностью внезапно возникнет жизнеугрожающая аритмия, кардиостимулятор может дефибриллировать пациента сам. Мониторинг аритмии происходит ежечасно, и при ее возникновении прибор может нанести разряд электрическим током 40 Дж и восстановить ритм. Тем самым пациент будет спасен.

Первым пациентом, которому был установлен аппарат в Акмолинской области, стал 42-летний мужчина с впервые выявленным диагнозом «Дилатационная кардиомиопатия». По словам врачей, продолжительность жизни при таком заболевании занимает с момента выявления и до момента смерти в среднем пять лет. Установленный прибор даст шанс пациенту жить обычной полноценной жизнью без признаков сердечной недостаточности и дожить до трансплантации сердца.

«Пока делаем эти операции экстренно, ввиду того, что только начинаем их проводить В перспективе будем устанавливать кардиостимуляторы планово. Аппарат дорогостоящий, вся операция стоит около 7 млн тенге. Продолжительность лечения этих пациентов занимает около 10 дней. Подобную операцию в рамках ОСМС застрахованный пациент имеет возможность получить бесплатно», - резюмировал Ю. Гетманский.