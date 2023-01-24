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Операцию по удалению гигантской миомы провели в Атырау

24 Января 2023, 02:00
Операцию по удалению гигантской миомы провели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Врачи Атырауской областной больницы удалили у пациентки 8-килограммовую миому матки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врачей, 53-летняя пациентка при обращении в приемное отделение жаловалась на боли в животе, тошноту, рвоту, слабость, головокружение и кровотечение. По результатам полного обследования врачами поставлен диагноз: гигантская миома матки, узловой некроз, анемия средней степени тяжести».

Заведующая гинекологическим отделением областной больницы Жанаргуль Бекенова, врачи-гинекологи Инкар Ондасынова, Максат Туганбаев успешно провели операцию, пациентка в настоящее время получает интенсивное лечение.

Фото: региональная служба коммуникаций Атырауской области

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