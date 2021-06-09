НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Операцию по спасению утят провели полицейские Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В 20.40 часов на канал «102» поступило сообщение от женщины, которая обратилась к сотрудникам полиции с необычной просьбой - помочь перейти дорогу утке с утятами по улице Байтурсынова. Со слов звонившей жительницы столицы Татьяны Зигель, возле остановки неожиданно появилось утиное семейство. Женщина пыталась самостоятельно спасти птиц, однако ей это не удалось. Желая им помочь, женщина обратилась в полицию. В течение нескольких минут на место прибыли сотрудники Полка патрульной полиции. Бегающих утят стражи порядка аккуратно собрали в картонную коробку и благополучно выпустили в реку «Есиль».

Стоить отметить, что в спасательной операции также принимали участие неравнодушные жители столицы.



