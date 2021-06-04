Операцию по спасению мужчины сняли на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину, пытавшегося свести счеты с жизнью, снимали с дерева в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента распространилось в социальной сети.

Как прокомментировали в департаменте полиции города Алматы, вызов на место инцидента в дежурную часть УП Ауэзовского района поступило 3 июня.

«При выезде на место происшествия участковыми инспекторами информация была подтверждена. Правда, мужчина не ходил, а уже сидел на дереве. Это был 49 летний мужчина. Его личность сразу же была установлена. Нетрезвый человек несколько раз пытался сорваться вниз. Пока прохожие уговаривали его не делать этого, участковый инспектор – капитан полиции Адилет Шегебаев, сняв с себя форменную рубашку, полез наверх и блокировал буйного мужчину, не дав ему шансы на совершение опрометчивого поступка. Внизу, тем временем, неравнодушные граждане растянули тент и были готовы поймать человека», - рассказал подробности спасательной операции начальник УП Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.

Мужчину полицейские сопроводили на судебно-наркологическую экспертизу, где факт его опьянения был официально подтвержден. Далее фигуранта доставили в полицию, где станет известна причина такого поведения.