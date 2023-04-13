Операцию по коррекции устьев мочеточников впервые провели ребенку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в многопрофильной детской областной больнице впервые провели эндоскопическую пликацию (коррекцию) устьев мочеточников. Шестилетнюю девочку успешно прооперировал хирург Анатолий Клыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе медучреждения пояснили, что коррекция выполняется при врожденной патологии мочевыделительной системы - пузырно-мочеточниковом рефлюксе (обратный заброс мочи из мочевого пузыря в мочеточник и почку). Встречается и диагностируется у детей довольно редко.

«Коррекция проводится специальным эндогелем под наркозом с помощью цистоскопа. Операция длится примерно 10-20 минут. При этом производится сначала диагностика уретры и мочевого пузыря, состояние слизистой, устьев мочеточников, выброс мочи, затем вводится гель. В послеоперационном периоде оставляется катетер Фолея в мочевом пузыре для оттока мочи на трое суток. В последующем его удаляют и проводят контрольное УЗИ почек и мочевого пузыря. Нахождение в стационаре для маленьких пациентов – 4-5 дней. Такой вид вмешательства считается щадящей мини-инвазивной операцией», - прокомментировали в пресс-службе.

В детской областной больнице добавили, что эндоскопическая пликация возможна в любом возрасте. Технические возможности и квалификация североказахстанских врачей позволяют совершать такие операции.