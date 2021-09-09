Операцию по эндопротезированию мелких суставов сделали жительнице Темиртау за счёт медстрахования

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Сложную и дорогостоящую операцию по эндопротезированию мелких суставов кисти провели в Областной клинической больнице Караганды. Для пациентки она была бесплатной. Деньги за неё перечислил фонд медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Долгие годы жительница Темиртау страдала деформирующим полиартритом. У женщины произошли изменения суставов рук, из-за чего кисти деформировались. Болезнь сопровождалась сильным болевым синдромом и вынуждала её находиться на гормональной терапии.

Недавно пациентке заменили суставы левой кисти на силиконовые. Операция длилась почти полтора часа. Её провёл сосудистый хирург Франц Галицкий.

«Это так называемая ластовидная кисть. Она приводит к инвалидности человека, потому что в такой ситуации очень сложно выполнять какие-то физические нагрузки, хватательные движения, обслуживать себя», – отметил Франц Галицкий.

Уже через неделю после операции пациентка сможет полностью сжимать кисть, что до эндопротезирования было сделать практически невозможно.

«Я очень довольна. Перенесла операцию нормально. Благодарна врачам, особенно своему хирургу», – сказала пациентка.