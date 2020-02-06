Операция «Жусан»: 595 казахстанцев возвращены на родину из Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комитет национальной безопасности РК подвел итоги четырех этапов гуманитарной операции «Жусан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году при координации КНБ из Сирии возвращены 595 граждан Казахстана. На первом этапе операции – 47 человек, из них шестеро мужчин, 11 женщин, 30 детей. На втором этапе эвакуирован 231 человек: 16 мужчин, 59 женщин, 156 детей (18 сирот). На третьем этапе операции на Родину вернулись 246 человек. Из них восемь мужчин, 67 женщин и 171 ребенок (девять сирот). На четвертом этапе в страну возвращен 71 человек: трое мужчин, 19 женщин, 49 детей (пять сирот). Таким образом из Сирии возвращены 595 человек: 33 мужчины, 156 женщин, 406 детей (32 сироты)», - сообщается на странице Youtube Комитета национальной безопасности.

По сообщению Комитета национальной безопасности, все женщины и дети, вернувшиеся в страну, прошли курсы реабилитации и адаптации.

За участие в деятельности террористических организаций осуждены 31 мужчина, 12 женщин, под следствием находятся еще 14 человек.