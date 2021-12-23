+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Операция «Призывник»: павлодарские полицейские проводят поквартирный обход

23 Декабря 2021 21:30
Поделиться:
Операция «Призывник»: павлодарские полицейские проводят поквартирный обход

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – До 27 декабря в регионе проходит полицейское мероприятие «Призывник», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Павлодарская полиция обошла квартиры должников по штрафам
Свыше ста человек попали под поезд в Казахстане с начала года Правительство Казахстана помогает афганским гражданам, оставшимся в стране Как провести новогодние праздники безопасно, рассказали костанайские спасатели

«Вопросы ответственности призывников за уклонение от службы в армии остаются актуальными, так как некоторые молодые люди, признанные годными к службе в ходе призыва, продолжают уклоняться от воинской службы», - рассказали о проблеме в департаменте полиции Павлодарской области.

Поэтому с 22 по 27 декабря в регионе проходит операция «Призывник». В эти дни, чтобы найти уклонистов от срочной службы, сотрудники полиции будут ходить по квартирам и домам, где живут молодые люди, признанные годными к армии, вместе с сотрудниками военкоматов.

«Воинская обязанность - это обязанность и священный долг каждого гражданина Республики Казахстан по защите своей страны», - напомнили в департаменте.

Напомним, в Казахстане до конца этого года продлится осенний призыв на срочную воинскую службу. Ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.



Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Армия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Павлодарская полиция обошла квартиры должников по штрафам
Свыше ста человек попали под поезд в Казахстане с начала года
Правительство Казахстана помогает афганским гражданам, оставшимся в стране
Как провести новогодние праздники безопасно, рассказали костанайские спасатели
Популярное
1 Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
2 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
3 477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
5 Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
6 Грузинский ювелир воссоздал талисман из манги Димаша
Читайте также
Генпрокуратура: Защита половой неприкосновенности несовершеннолетних - в приоритете
Новогодние подарки от Президента доставят 200 детям в Павлодарской области
Коронавирус: Нур-Султан перешел в «желтую» зону
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
477 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
В течение семи часов нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Акмолинской области
Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
Грузинский ювелир воссоздал талисман из манги Димаша
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив