Операция «Призывник»: павлодарские полицейские проводят поквартирный обход
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – До 27 декабря в регионе проходит полицейское мероприятие «Призывник», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Вопросы ответственности призывников за уклонение от службы в армии остаются актуальными, так как некоторые молодые люди, признанные годными к службе в ходе призыва, продолжают уклоняться от воинской службы», - рассказали о проблеме в департаменте полиции Павлодарской области.
Поэтому с 22 по 27 декабря в регионе проходит операция «Призывник». В эти дни, чтобы найти уклонистов от срочной службы, сотрудники полиции будут ходить по квартирам и домам, где живут молодые люди, признанные годными к армии, вместе с сотрудниками военкоматов.
«Воинская обязанность - это обязанность и священный долг каждого гражданина Республики Казахстан по защите своей страны», - напомнили в департаменте.
Напомним, в Казахстане до конца этого года продлится осенний призыв на срочную воинскую службу. Ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.
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