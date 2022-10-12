12 Октября 2022, 17:05

Операция «Нелегал-2022»: 38 иностранцев наказаны в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За два дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2022» сотрудники транспортной полиции к административной ответственности привлекли 38 иностранцев за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов, за злостное нарушение миграционного законодательства постановлением судов за пределы страны выдворены 6 иностранцев. Также привлечены к административной ответственности 8 граждан Республики Казахстан за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания (ст. 518 КРКоАП).

По словам Мадияра Айтуганова, сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы совместно с пограничной службы КНБ РК в зале международных вылетов аэропорта был установлен и задержан 62-летний уголовный преступник, находящийся в межгосударственном розыске. Гражданин Российской Федерации разыскивался за совершение преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

ОПМ «Нелегал-2022» проводится с 10 по 17 октября на участке оперативного обслуживания департамента, с целью выявления лиц, незаконно пребывающих в РК и пресечения каналов незаконной миграции.