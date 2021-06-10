Операция «Мигрант»: наказаны 183 работодателя в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Органами внутренних дел на территории страны проводится оперативно профилактическое мероприятие «Мигрант». За три дня оперативно-профилактических мероприятий 183 работодателя привлечены к ответственности за использование иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений. Зарегистрировано 5 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

К примеру, в городе Шымкент выявлено 30 иностранцев, незаконно осуществлявших трудовую деятельность по строительству школы.

Кроме того, в ходе оперативно-профилактического мероприятия были задержаны 30 уголовных преступников, находящихся в розыске. В их числе 27 казахстанцев, 3 гражданина стран СНГ, находившиеся в международном розыске за насильственные действия сексуального характера.

По данным Комитета миграционной службы, в отношении злостных нарушителей миграционного законодательства за время проведения операции «Мигрант» вынесено 163 решений судов на выдворение нелегалов.

С момента начала пандемии МВД проводило стабилизирующие антикризисные меры в условиях пандемии, в том числе в защиту прав мигрантов. Проводилась работа по урегулированию правового статуса находящихся иностранцев в стране, срок разрешительных документов на пребывание в Казахстане истекал, либо организации выезда их через третьи страны. Всего с начала года 675 иностранцев, у которых истекли сроки действия паспортов, получили свидетельства на возвращение, за пределы республики полицейские помогли добровольно выехать 2,5 тысячам нелегальным мигрантам.

«Не только казахстанцы, но и иностранцы должны чувствовать себя в безопасности у нас в стране. Это - ключевая задача полиции. В то же время гости, временно находящиеся в нашей стране, обязаны уважать законы и не нарушать правила пребывания. Поэтому работа миграционной службы в этом направлении должна проводиться постоянно», - отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.