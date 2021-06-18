Операция «Мигрант»: 210 иностранцев выдворены из Казахстана
Сотрудниками полиции были осуществлены проверки мест компактного проживания иностранных граждан, проведена отработка жилого сектора, строительных объектов, рынков, организаций и работодателей, незаконно использующих наемный труд иностранных граждан, проверялся автотранспорт.
В период операции сотрудниками полиции 210 иностранцев, которые с начала года уклонялись от исполнения решения суда о выдворении, было принудительно выдворено из страны. Кроме того, в ынесено 930 решений судов о выдворении.
Так, в городе Шымкент на территории двух юридических лиц, установлены 34 иностранца, осуществлявших трудовую деятельность без разрешительных документов. На строительном объекте многоэтажного жилого дома в г.Семей были обнаружены 16 иностранцев, работающих без необходимых документов.
В настоящее время по данным фактам возбуждены административные дела и материалы дела направлены в суд для принятия мер.
Затраченные на выдворение средства будут возмещены в судебном порядке по искам полиции к физическим или юридическим лицам, пригласившим иностранца, либо использовавших его труд на момент установления факта незаконного пребывания иммигранта в Казахстане.
Миграционной службой МВД работа по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.