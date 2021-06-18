Операция «Мигрант»: 210 иностранцев выдворены из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях выявления лиц, злостно нарушающих миграционное законодательство, с 7 по 16 июня на территории страны проведено оперативно профилактическое мероприятие «Мигрант», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД Республики Казахстан.

Сотрудниками полиции были осуществлены проверки мест компактного проживания иностранных граждан, проведена отработка жилого сектора, строительных объектов, рынков, организаций и работодателей, незаконно использующих наемный труд иностранных граждан, проверялся автотранспорт.

В период операции сотрудниками полиции 210 иностранцев, которые с начала года уклонялись от исполнения решения суда о выдворении, было принудительно выдворено из страны. Кроме того, в ынесено 930 решений судов о выдворении.





Так, в городе Шымкент на территории двух юридических лиц, установлены 34 иностранца, осуществлявших трудовую деятельность без разрешительных документов. На строительном объекте многоэтажного жилого дома в г.Семей были обнаружены 16 иностранцев, работающих без необходимых документов.

В настоящее время по данным фактам возбуждены административные дела и материалы дела направлены в суд для принятия мер.

Затраченные на выдворение средства будут возмещены в судебном порядке по искам полиции к физическим или юридическим лицам, пригласившим иностранца, либо использовавших его труд на момент установления факта незаконного пребывания иммигранта в Казахстане.

Миграционной службой МВД работа по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.



