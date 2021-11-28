Операции по спасению людей, расследование взрыва на шахте «Абайская» - чем запомнилась неделя в РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Минувшая неделя в Казахстане прошла на фоне повсеместно начатой ревакцинации граждан от коронавирусной инфекции, участившихся сообщений о «потеряшках» и их спасении, и многих других событиях и происшествиях, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как идет кампания вакцинации населения от коронавируса в Акмолинской области, на этой неделе рассказал аким региона Ермек Маржикпаев. Здесь первым компонентом вакцинированы более 300 тысяч человек - это 64% от подлежащего вакцинации населения. Вторым компонентом вакцинированы 58%.

Павлодарская область в конце недели вышла из «красной» зоны в «жёлтую». Ревакцинация против COVID-19 стартовала в Жамбылской области.

Много было информации о том, как терялись, пропадали люди. 26 ноября начались поиски 4 геологов, которые 25 ноября выехали на автомашине «УАЗ» по маршруту посёлок Карабутак - село Талдык - село Кайынды - село Кайракты и не вышли на связь. В последний раз на связь выходили 25 ноября в 18:00, не доезжая села Талдык. Были задействованы 5 поисковых групп в количестве 33 человека и 8 единиц техники. 27 ноября, в 11 часов, был произведён взлет еврокоптера «Казавиаспас» для поиска по направлению Актобе – Кумсай – Кайракты - Кайынды-Милысай - Аралтогай. Позже пропавшие вышли на связь и нашлись в зимовке Кисыксай. Их состояние было оценено как хорошее, в медицинской помощи они не нуждались. Оказалось, что в пути сломалась машина, и геологам пришлось остановиться в зимовке.

Другая история случилась в Уланском районе Восточно-Казахстанской области: двое мужчин отправились на лошадях на заимку близ села Тройницкое, где бушевала метель. Самостоятельно вернуться они не смогли и вызвали спасателей. Сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО добрались до места на высокопроходимой технике и эвакуировали мужчин до ближайшего села. В медицинской помощи пастухи не нуждались.

А в Костанайской области, в районе Б. Майлина, спасатели нашли затерянных в буране двоих братьев и отвезли домой.

В Карагандинской области на этой неделе министр по ЧС РК Юрий Ильин озвучил заключение спецкомиссии о причинах трагедии на шахте «Абайская». По его словам, работники, погибшие и пострадавшие в результате внезапного выброса угля и газа, невиновны. Комиссия установила, что виноват работодатель.

В ЗКО из-за бездействия госслужащего погиб купленный в кредит в Беларуси племенной скот. Руководитель Сырымской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Бауыржана Бисенгали отказался вовремя регистрировать завезенный скот и брать анализы на наличие инфекционных заболеваний.

А в Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд. тенге.

В Петропавловске незаконное пересечение границы РК задержали двух египтян. На западе же, в Атырау, проводника поезда привлекли к административной ответственности за то, что он размещал запрещённые религиозные материалы.

В Алматинской области ещё на прошлой неделе вблизи села Мынбаево Жамбылского района произошёл проран тела плотины Книжевского водохранилища. В понедельник уровень вытекающей воды из Книжевского водохранилища спал.

К концу этой недели изменился график движения некоторых казахстанских пассажирских поездов.

Если вспомнить наши публикации в сфере культуры, то мы писали о том, что в городе Байконур во вторник состоялось торжественное открытие первого международного фестиваля-конкурса вокального творчества «Навстречу к звездам!». А вот очень крутая новость этой недели! В Актау в преддверии 30-летнего юбилея Независимости страны открылась универсальная библиотека с книжным фондом в 500 тысяч. В эти же дни в Алматы казахстанские дизайнеры одежды представили необычные коллекции. Там стартовала крупнейшая в Средней Азии неделя моды казахстанских и зарубежных дизайнеров «Kazakhstan fashion week».

Ну, и интересно было узнать, что для развития туризма в Ордабасинском районе Туркестанской области начато строительство визит-центра. Он возводится на территории Национального историко-культурного заповедника «Ордабасы» на горе Ордабасы. В центре разместятся офис заповедника, музей, конференц-залы, научно-исследовательские помещения, библиотека, столовая и комнаты общежития.