Операции на спинном мозге сделали детям из Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сложные операции на спинном мозге сделали детям с ДЦП из Атырау в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, благотворительный фонд «Милосердие» организовал проведение операций, а также дальнейшую реабилитацию пятерым атырауским детям, страдающим ДЦП.

Приглашенный врач-нейрохирург из Израиля в одной из клиник города Алматы провел мастер-класс для коллег из Казахстана. Сделав ряд операций на спинном мозге детям в возрасте от 8 до 15 лет. Ассистировал израильскому коллеге врач-нейрохирург Атырауской областной детской больницы Шадиор Арипов. Длительность каждой операции составляла 8 часов.

«Все проведенные операции прошли успешно, послеоперационная реабилитация продолжалась 7 дней, после чего дети вернулись в Атырау», - рассказал Шадиор Арипов.

Как информирует пресс-служба областного управления здравоохранения, в настоящее время на базе детской областной больницы они будут проходить этап восстановительного лечения. В этом местным врачам помогут специалисты из Алматы – медики реабилитационного центра «АРДИ», которые будут обучать сотрудников детской больницы уникальным методам проведения ЛФК.