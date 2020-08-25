Операции на сердце начали делать в районных больницах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов сообщил, что область впервые в стране на районном уровне провела операции в сфере интервенционной кардиологии на базе межрайонных больниц городов Аягоз и Алтай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы региона в Instagram.

Аким отметил, что в течение недели в данных больницах начали свою работу Центры чрескожного коронарного вмешательства (кардиоцентры) с ангиографической лабораторией.

С 2018 года здесь успешно функционируют современные приемные покои с системой Triage и инсультные центры 2 уровня с компьютерными томографами.

«За неделю проведено 10 коронарографий и 3 операции по установке коронарных стентов в Аягозе и Алтай. Жители районов уже получают высокотехнологическую помощь нового уровня, не выезжая за пределы места жительства в рамках «золотого часа». Это результат комплексного плана развития сферы здравоохранения, который реализуется в Восточно-Казахстанской области», - подчеркнул Д.Ахметов.

Аким еще раз добавил, что отныне высокотехнологичную медицинскую помощь жители районов и сел смогут получить на местах.