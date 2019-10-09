Операции на позвоночнике эндоскопическим методом начали делать в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском центре травматологии ортопедии им. профессора Х.Ж. Макажанова начали делать операции на позвоночнике эндоскопическим методом. Карагандинских хирургов этому научили специалисты из Китая и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Консультировать пригласили врача-нейрохирурга высшей категории, кандидата медицинских наук Сергея Мишинова из Новосибирска и профессора Ванг Пенг из больницы Tangdu при Военно-воздушном военно-медицинском университете Народно-освободительной армии в Китае.

Мастер-класс, включающий в себя теоретическую и практическую части продлился два дня. За это время в клинике сделали две операции с помощью трансфораминальной эндоскопии.

Это значит, что пациенту делают прокол в животе, через который «подбираются» к межпозвоночному диску и удаляют грыжу. Так же эта операция подходит для лечения экструзии и протрузии межпозвоночного диска, стенозов и болевого синдрома в спине.

Прежде такие вмешательства проводили открытым способом либо эндоскопически, с проколом в спине. При этом обязательно затрагивались мышцы спины. В таких случаях пациент восстанавливался значительно дольше, а заживление швов было более болезненным.

«Используя новый метод, мы не проходим через толщу мышц, люди переносят эту процедуру легче. Обычно при операции, будь это открытый способ или прокол, на восстановление уходит не меньше недели, при боковом доступе пациента выписывают через два дня. Есть опыт, когда через несколько часов отпускали. Это минимально инвазивная хирургия», - рассказал заведующий центром нейрохирургии Габит Махамбаев.

Метод трансфораминальной эндоскопии подходит лишь пациентам с высоким межпозвоночным диском.

В клинике Макажанова в год проводят около 300 операций по удалению межпозвоночной грыжи. В следующем году около 50 из них будут делать по новому методу. С 2020 года этот вид хирургического вмешательства войдет в пакет услуг в рамках обязательного медицинского страхования и будет бесплатным для тех, кто регулярно делает взносы в фонд.

Подобные операции успешно проводят в клиниках Нур-Султана, Алматы и Павлодара.