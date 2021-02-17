Операции без скальпеля начали делать в одной из  районных больниц ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в центральной больнице района Алтай заработал ангиограф, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В ведомстве сообщили, интервенционная или эндоваскулярная хирургия - это современный вид вмешательства без скальпеля, рентгенэндоваскулярным методом, то есть доступ к пораженному органу осуществляется через сосуды. Эти операции можно проводить с помощью высокотехнологичного ангиографического оборудования, которое теперь есть в районной больнице. Больным не придется теперь ездить в областной центр, и многие операции будут проводиться на месте.

«Любой инфаркт, если не лечить данным способом, неминуемо приводит к некрозу сердечной мышцы и гибели. Сейчас у нас находится пациент со стенокардией, которому 61 год, его беспокоили постоянные боли за грудиной. Этот метод позволит проверить, есть ли у него ишемия, достаточно ли проходимы сосуды, выявить, есть ли сужение сосудов. И при необходимости установить стент», – прокомментировал главный врач районной больницы Олжас Нуркенов

По его словам, подготовка специалистов занимает около трех лет, но так долго пациенты ждать не могут, поэтому специалист, врач-интервент был приглашен из областного центра.

С марта ЦРБ района Алтай планирует выйти полностью на весь годовой объем. Ведь необходимость в таких операциях очень большая. Пока что проводятся операции лишь для жителей города Алтая. Но в ближайшее время ангиограф заработает в полную мощь.

Отметим, что операции без скальпеля пациентам проводит врач-интервент Дамир Жунишанов.