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    21:50, 23 Октябрь 2021 | GMT +6

    Опера «Кыз Жiбек» откроет театральный фестиваль в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, международный фестиваль «ТЕАТР ALL Nur-Sultan Week» стартует в столице 28 октября. Торжественная церемония открытия театральной недели состоится под сводами Государственного театра оперы и балета «Астана Опера». Официальная часть продолжится оперой «Кыз Жiбек» в исполнении артистов «Астана Опера». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

    Автор новой музыкальной редакции - дирижер-постановщик, Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

    Дирижером выступает Руслан Баймурзин, а режиссером-постановщиком – Михаил Панджавидзе. Создатели постановки предлагают новое прочтение национальной классики. Благодаря использованию 3D-технологий страницы народной лиро-эпической поэмы «Кыз Жiбек» оживают на глазах зрителей: движение каравана, показанное на проекции, неожиданно продолжается на сцене, причем с участием живых лошадей и верблюдов.

    Вторая постановка, которую «Астана Опера» представит на фестивале станет балет «Жизель». Постановщик-балетмейстер – Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

    В основе сюжета лежит легенда о вилисах - девушках-призраках, погибших от несчастной любви. Теперь они мстят молодым мужчинам. Одетые в подвенечные платья, они кружат их в хороводе танца до тех пор, пока жертвы не упадут без сил замертво. Балет в двух действиях покажут 30 и 31 октября в 18:00ч.

    «Открытие международного фестиваля «Nur-Sultan Theatre week» - большое событие в культурной жизни нашей страны. В рамках недели театра 11 коллективов покажут свыше 20 постановок. Для нас большая честь, что старт этому прекрасному фестивалю будет дан на нашей сцене – театра «Астана Опера». Творческий коллектив нашего театра представит масштабную постановку легендарной оперы «Кыз Жiбек». Уверен, что все последующие дни театральной недели будут насыщенными и надолго останутся в памяти любителей высокого искусства. Желаю фестивалю яркой и долгой жизни, зрелищных спектаклей, выступлений известных артистов, открытия новых звёзд, аншлагов и конечно же горячих аплодисментов», - прокомментировал директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Заслуженный деятель РК Галым Ахмедьяров.

    Напомним, в целях обеспечения безопасности здоровья участников и гостей фестиваля вход на мероприятия будет осуществляться посредством приложения «Ashyq», будут строго соблюдаться санитарные нормы.


    Теги:
    Астана Опера Культура Астана для mail.ru
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