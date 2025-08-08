РУ
    11:30, 08 Август 2025 | GMT +5

    OpenAI представила GPT-5

    Компания OpenAI представила новую модель ChatGPT — GPT-5. Она доступна для всех пользователей, передает агентство Kazinform.

    Фото: openai.com

    — Мы представляем GPT 5 — нашу лучшую на сегодняшний день систему искусственного интеллекта, — сообщает OpenAI.

    Компания добавляет, что GPT 5 — это значительный скачок в уровне интеллекта по сравнению со всеми предыдущими моделями. Новая модель демонстрирует передовые результаты в программировании, математике, письме, здравоохранении, визуальном восприятии и многом другом.

    — Это единая система, которая понимает, когда нужно отвечать быстро, а когда — потратить больше времени на размышления, чтобы дать ответ экспертного уровня, — говорится в заявлении.

    OpenAI уточняет, что модель GPT-5 доступна всем пользователям. При этом подписчики Plus могут делать больше запросов, а подписчики Pro получают доступ к GPT-5 Pro, версии с расширенными возможностями рассуждений.

    — Мы добились значительного прогресса в снижении «галлюцинаций», улучшении следования инструкциям и минимизации подхалимства, — добавили в компании.

    Ранее сообщалось, что OpenAI вносит обновления в ChatGPT, чтобы улучшить способность чат-бота распознавать признаки психического или эмоционального расстройства. 

