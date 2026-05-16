OpenAI предложила создать международную организацию по безопасности ИИ

OpenAI выступила с инициативой создать международную структуру по контролю и регулированию искусственного интеллекта с участием США, Китая и других стран, передает агентство Kazinform.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента компании по глобальным вопросам Криса Лехейна. По его словам, технологии искусственного интеллекта уже выходят за рамки традиционных торговых и национальных вопросов, поэтому миру необходима новая глобальная система координации.

Представитель OpenAI отметил, что будущая организация могла бы работать по принципам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое отвечает за международные стандарты безопасности в сфере ядерной энергетики и предотвращение распространения ядерного оружия.

В компании считают, что одним из шагов к созданию подобной структуры может стать сотрудничество между американским Центром стандартов и инноваций в области ИИ и аналогичными международными институтами по безопасности искусственного интеллекта.

По данным агентства, в Вашингтоне обеспокоены тем, что современные ИИ-системы способны создавать масштабные риски для финансовой инфраструктуры и городских сервисов.

Кроме того, OpenAI предложила обязать государственные исследовательские структуры США проводить проверку передовых ИИ-моделей в закрытой и защищенной среде до их широкого внедрения.

