Оpen talks проведут в честь Дня отца в Астане
Мероприятие проводится под эгидой Министерства информации и общественного развития РК и акимата столицы.
Основной целью мероприятия является популяризация традиционных семейных ценностей, продвижение идеи «вовлечённого родительства», а также демонстрация важности роли отца в воспитании детей.
В этом году праздник отмечается впервые.
В мероприятии запланировано участие членов Правительства, депутатов Парламента Республики Казахстан, представителей местных исполнительных органов, неправительственных организаций.
Гостей мероприятия ждут ярмарка социальных проектов, праздничный концерт и выставка детского творчества, приуроченные ко Дню отца.
Регистрация на open talks продлится с 10:30 до 11:00 часов 18 июня.
Как сообщалось, официальные праздники «День матери» и «День отца», отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в Казахстане: «День матери» будет отмечаться во второе воскресенье мая, «День отца» – в третье воскресенье июня.