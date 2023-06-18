Оpen talks проведут в честь Дня отца в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Дня отца в Казахстане в столичном Ботаническом саду 18 июня состоится мероприятие «Әке – отбасының тірегі» - open talks, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Мероприятие проводится под эгидой Министерства информации и общественного развития РК и акимата столицы.

Основной целью мероприятия является популяризация традиционных семейных ценностей, продвижение идеи «вовлечённого родительства», а также демонстрация важности роли отца в воспитании детей.

В этом году праздник отмечается впервые.

В мероприятии запланировано участие членов Правительства, депутатов Парламента Республики Казахстан, представителей местных исполнительных органов, неправительственных организаций.

Гостей мероприятия ждут ярмарка социальных проектов, праздничный концерт и выставка детского творчества, приуроченные ко Дню отца.

Регистрация на open talks продлится с 10:30 до 11:00 часов 18 июня.