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    07:36, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Оpen talks проведут в честь Дня отца в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Дня отца в Казахстане в столичном Ботаническом саду 18 июня состоится мероприятие «Әке – отбасының тірегі» - open talks, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    Мероприятие проводится под эгидой Министерства информации и общественного развития РК и акимата столицы.

    Основной целью мероприятия является популяризация традиционных семейных ценностей, продвижение идеи «вовлечённого родительства», а также демонстрация важности роли отца в воспитании детей.

    В этом году праздник отмечается впервые.

    В мероприятии запланировано участие членов Правительства, депутатов Парламента Республики Казахстан, представителей местных исполнительных органов, неправительственных организаций.

    Гостей мероприятия ждут ярмарка социальных проектов, праздничный концерт и выставка детского творчества, приуроченные ко Дню отца.

    Регистрация на open talks продлится с 10:30 до 11:00 часов 18 июня.

    Как сообщалось, официальные праздники «День матери» и «День отца», отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в Казахстане: «День матери» будет отмечаться во второе воскресенье мая, «День отца» – в третье воскресенье июня.

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