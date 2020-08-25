Опекуны ребенка-сироты могут подать заявку на назначение пособия онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На портале eGov.kz можно подать электронное заявление на назначение выплаты пособия на содержание ребенка-сироты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

Для того, чтобы получить услугу пользователю необходимо в разделе «Семья», подразделе «Опека, попечительство, поддержка», выбрать услугу: «Назначение выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей».

Затем внести сведения о себе и банковском счете, на который будет поступать пособие. После чего необходимо указать сведения о ребенке и подписать заявку электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

Стоит отметить, что в заявке необходимо указать сведения о доходах ребенка, то есть документы, подтверждающие получение государственных социальных пособий и иных социальных выплат, алиментов, сведения об имеющихся доходах от имущества ребенка.

При успешной обработке запроса, уведомление о решении назначения пособия поступит в личный кабинет пользователя в течение 1 рабочего дня.

Ссылка на услугу

АО «Национальные информационные технологии» является оператором инфокоммуникационной инфраструктуры «электронного правительства» и единой транспортной системы государственных органов, а также осуществляет системно-техническое обслуживание информационных систем центральных и региональных государственных органов.