Опекун лишил квартиры сироту в Акмолинской области

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Восстановить нарушенные права сироты на квартиру, полученную от государства, помогают правоохранительные и исполнительные органы в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Сотрудники Бурабайского районного отдела полиции совместно с прокуратурой и акиматом помогают 20-летней местной жительнице, в раннем возрасте оставшейся без попечения родителей, восстановить нарушенные права на квартиру. Девушка получила ее от государства как сирота. Первыми сообщили о тревожной ситуации работники образования, обратившись 10 февраля в Бурабайский отдел полиции.

«В 2013 году потерпевшая получила жилье в восстановленном 90-квартирном жилом доме в городе Щучинске, наряду с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, многодетными семьями. В это время 28-летний сводный брат потерпевшей оформил опекунство над младшей сестрой. Но в полученной от государства квартире брат с сестрой вместе прожили всего два года. Несовершеннолетней пришлось мириться с пьяными дебошами друзей опекуна и моральным давлением. Не выдержав, девушка уходит жить к родственнице. В этот же период брат отказывается от опекунства над сводной сестрой, а квартиру предоставляет в аренду посторонним людям», - рассказали в ведомстве.

Теперь сотрудники правоохранительных и исполнительных органов занимаются сбором необходимых документов и подтверждающих фактов, чтобы восстановить в правах девушку как законную совладелицу жилья. Возбуждено досудебное производство по статье 142 УК РК «Злоупотребление правами опекуна или попечителя».