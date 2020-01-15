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ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году

15 Января 2020 20:36
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ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 1,22 млн баррелей в сутки, прогнозирует Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Показатель улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на 140 тысяч баррелей в сутки», - говорится в отчете ОПЕК за январь.

«Пересмотр прогноза связан с улучшением прогноза по мировой экономике в этом году. Рост спроса в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом - до 0,93 млн баррелей в сутки», - отмечается в отчете.

Согласно прогнозам ОПЕК, общий мировой спрос на нефть увеличился до 100,98 млн баррелей в сутки в 2020 году - с 99,77 млн баррелей в сутки в 2019 году.


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Ключевые слова: Нефть,
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