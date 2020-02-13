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ОПЕК планирует сократить добычу сырой нефти на 0,5 млн баррелей
13 Февраля 2020 11:57
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ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократит добычу сырой нефти в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по энергетической информации США (EIA).
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«В своем краткосрочном энергетическом прогнозе (Short-Term Energy Outlook) за февраль текущего года EIA ожидает, что с 2020 года ОПЕК сократит добычу сырой нефти на 0,5 млн. баррелей в сутки с марта по май месяц из-за более низкого ожидаемого мирового спроса на нефть. В среднем, согласно прогнозу, добыча составит 28,9 млн. баррелей в сутки в 2020 году, что на 0,3 млн. меньше, чем в январском прогнозе», - говорится в сообщении.
В целом, по оценкам EIA, ОПЕК будет ограничивать добычу нефти на протяжении 2020 и 2021 гг.
Ключевые слова: Нефть,
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