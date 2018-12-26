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ОПЕК должна выступить с очередным заявлением в начале 2019 года - Канат Бозумбаев

26 Декабря 2018 15:35 55
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ОПЕК должна выступить с очередным заявлением в начале 2019 года - Канат Бозумбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе 2019 года Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должна выступить с очередным заявлением, считает министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы, когда цена до 50 долларов снизилась, созванивались министры между собой, я имел разговор с министром Саудовский Аравии, России, ОАЭ. Мы предполагаем, что в январе какое-то заявление должно быть со стороны ОПЕК. В этом плане для того, чтобы поддержать рынок», - сказал Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Министр добавил, что рынок находится под влиянием и других фундаментальных факторов.

«Понятно, что рынок еще находится под влиянием еще других фундаментальных факторов, таких как: изменения процентной ставки США, соответственно, не договоренности, торговые войны в мире, которые также влияют на снижение роста крупнейших экономик мира. Соответственно трейдеры считают, что возможно будет снижение потребления. В США до 8 млн баррелей рост добычи сланцевой нефти, который тоже влияет на рынок, но тем не менее 8 млн - это не 105 млн как весь мир добывает. Мы предполагаем, что самые крупные добывающие страны вне ОПЕК, мы тоже считаемся крупной добывающей страной, мы третьи по добыче после России и Мексики и вот эти страны энергичными своими мерами должны в январе, феврале, марте ситуацию выровнять и цены должны стабилизироваться. Вы знаете, что у нас в бюджете заложена цена в 55 долларов, если цена будет выше 55 долларов, не нужно будет ничего корректировать», - пояснил Канат Бозумбаев.

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Ключевые слова: Правительство РК, Нефть,
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Автор:

Серик Сабеков

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