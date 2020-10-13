Опасный вирус семейства AVEMARIA атакует казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга казахстанского сегмента Интернета Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT Государственной технической службы был зафиксирован документ с подозрительным вложением. Экспертами KZ-CERT было установлено, что файл является вредоносным программным обеспечением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу «KZ-CERT».

В ходе анализа было выявлено, чтовредоносное программное обеспечение (ВПО) относится к семейству AVEMARIA и предназначено для отслеживания информации и записи нажатий клавиш «жертвами» мошенников. Упомянутое ВПО собирает информацию об учетных данных (например, электронной почты, социальных сетей), а также данных приложений интернет-банкинга и т.д.

AVEMARIA имеет возможность внедрения в систему дополнительных вредоносных ПО. То есть, данное ВПО имеет возможность загрузки исполняемых файлов, проще говоря, это означает, что злоумышленники могут использовать AVEMARIA для распространения некоторых других вредоносных программ. В частности, ВПО используется злоумышленниками для распространения программ-вымогателей и криптомайнеров.

Особенностью данной вредоносной программы является то, что она изменяет настройки Windows Defender для предотвращения сканирования всего диска, на котором установлена операционная система ​​Windows, потому что файлы AVEMARIA скрыты в каталоге Windows и это позволяет избежать его обнаружения антивирусными ПО.

Популярные антивирусные программы, которые могут анализировать вредоносную активность по поведенческому характеру, позволяют обнаружить данное вредоносное ПО и при обнаружении успешно его уничтожить. Поэтому для обеспечения безопасности устройств Служба KZ-CERT настоятельно рекомендует использовать лицензионные антивирусные программы, а также своевременно обновлять базу антивирусных ПО.

Если Вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, необходимо сообщить специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке: http://www.cert.gov.kz/notify-incident, в группе мессенджера Telegram «Информационная безопасность РК» https://t.me/kzcert или направить письмо на email: incident@kz-cert.kz.