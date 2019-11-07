Опасный лимонад выявлен в продаже в столичных магазинах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал превышение содержания бензоата натрия в лимонадной продукции, реализуемой в торговой сети столицы, передает МИА «Казинформ».

В рамках мониторинга безопасности реализуемых продуктов питания, департаментом из торговой сети города Нур-Султана на постоянной основе проводится отбор пищевой и непищевой продукции в целях профилактики пищевых и непищевых отравлений.

Так, в безалкогольном газированном напитке лимонад «ARAGVI» лимон, тархун и саперави производства АО «Грузинская пивная компания» обнаружено содержание бензоата натрия, превышающее гигиенические нормативы. По результатам лабораторной экспертизы в данных безалкогольных напитках содержание бензоата натрия составило от 152,68 мг/кг до 163,53 мг/кг при норме 150 мг/кг.

Следует отметить, что бензоат натрия (Е211) – пищевая добавка, относящаяся к группе консервантов. Применяется в производстве пищевых и непищевых продуктов, в том числе сладких газированных напитков в целях увеличения срока годности и хранения.

Бензоат натрия используется также как усилитель вкуса, цвета и помогает «освежить» вкус несвежих продуктов, при этом он обладает свойствами антибиотика – убивает бактерии или грибки.

Консервант Е211 имеет свойство накапливаться в организме и поэтому нужно в умеренных количествах употреблять еду, содержащую эту пищевую добавку, так как он способен влиять на здоровье и самочувствие человека.

Важно знать, что бензоат натрия вступая, в реакцию с аскорбиновой кислотой, образует канцерогенное вещество бензол, который повреждает структуру ДНК и может послужить причиной развития цирроза печени и онкологических заболеваний, нарушения работы нервной системы и др.

У людей с повышенной чувствительностью кожи и страдающих крапивницей или астмой консервант Е211 может вызывать обострение заболеваний и аллергическую реакцию.

В настоящее время специалистами департамента в рамках закона принимаются меры по организации проверки торговой сети, изъятию из оборота выявленной небезопасной продукции и привлечению к административной ответственности виновных лиц.

О результатах проверки и принятых мерах департамент дополнительно проинформирует жителей столицы.

В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов жители столицы могут обратиться в департамент по телефону 31-61-81.