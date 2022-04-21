Опасных грузов не было на борту разбившегося в Китае Boeing

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На борту разбившегося на юге Китая пассажирского самолета Boeing 737 не было опасных грузов. Об этом говорится в опубликованном управлением гражданской авиации КНР предварительном отчете о расследовании авиакатастрофы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В отчете отмечается, что в день крушения Boeing в Китае не было выявлено неисправностей пассажирского самолета. «На борту не было груза, квалифицированного как опасный. В работе инфраструктуры по наблюдению за полетами и технических неисправностей не выявлено. Сведений об опасных погодных условий не было», - говорится в документе.

«Два бортовых самописца были серьезно повреждены в результате удара, ведутся работы по восстановлению и анализу данных», - дополнено в отчете.

23 марта спасателями был обнаружен первый «черный ящик», который оказался речевым самописцем (CVR). 27 марта удалось найти второй бортовой самописец полетных данных (DFR).

Согласно Конвенции о международной гражданской авиации, в течение 30 дней с момента инцидента государство, организующее расследование, обязано направить в ИКАО предварительный отчет о расследовании.

«Самолет вылетел из аэропорта г.Куньмин «Чаншуй» в 13:16 по местному времени, поднялся на крейсерскую высоту 8900 м в 13:27 и вошел в зону диспетчерского контроля Гуанчжоу в 14:17. В 14:20:55 на радаре регионального диспетчерского контроля Гуанчжоу появилось предупреждение «отклонение от командной высоты». В 14:21:40 радар в последний раз зафиксировал следующую информацию: высота 3380 м, скорость относительно поверхности земли 1010 км/ч. Затем радиолокационный сигнал воздушного судна пропал», - подчеркивается в отчете.

Как ранее информировало управление гражданской авиации КНР, воздушное судно Boeing 737 было введено в эксплуатацию в июне 2015 г. До крушения борт выполнил 8 986 вылетов, а общая продолжительность полетов достигла 18 239 часов.

Напомним , 21 марта пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, следовавший по маршруту «Куньмин-Гуанчжоу», потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая.

Авария произошла в горной местности в окрестностях городского округа Учжоу ГЧАР. По информации Управления гражданской авиации КНР, на борту воздушного судна находились 132 человека - 123 пассажира (иностранных граждан среди них не было) и 9 членов экипажа.