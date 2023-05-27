Опасные водоемы назвали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области разрешено купаться только в определенных для этого местах. В этом году их 60 на 13 озерах и реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации врио начальника управления гражданской обороны Кирилла Иванникова, в регионе наиболее опасными акваториями считаются река Есиль, озера Пестрое, Соленое, Лебяжье, Большой Тарангул, Шалкар и Имантау.

«Установилась стабильно жаркая погода, поэтому необходимо быть более бдительными при проведении досуга на воде. В прошлом году в период купального сезона утонули пять человек, в том числе один ребенок. За последние 10 лет на несанкционированных местах массового отдыха погибли 216 человек, их них 34 ребенка», - отметил К. Иванников.

Департамент по чрезвычайным ситуациям ежегодно по заявкам обследует дно акваторий и проводит обучение добровольных спасателей.

Сейчас на пляжах области создают пункты медицинской помощи и посты общественной безопасности, проводят инвентаризацию водоемов, привлекают добровольных спасателей, прошедших обучение в оперативно-спасательном отряде, готовят специальные участки для организации обучения детей плаванию, устанавливают запрещающие знаки. На местах, где традиционно отдыхают североказахстанцы, но которые не входят в перечень разрешенных для купания, дежурят сотрудники местных исполнительных органов и участковые.