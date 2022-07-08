8 Июля 2022 15:43

Опасные ртутьсодержащие лампы неправильно хранили в акмолинских школах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несоблюдение санитарных требований по хранению и утилизации опасных отходов допущено в 48 школах Акмолинской области, где обучается более 21 тыс. учеников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры Акмолинской области, в соответствии с Законом «Об образовании», в организациях образования обеспечивается выполнение необходимых мер по предотвращению заболеваний, укреплению здоровья, физическому совершенствованию, формированию здорового образа жизни обучающихся, воспитанников.

«В этой связи прокуратурой проанализировано состояние законности при обращении, хранении и утилизации опасных отходов в общеобразовательных школах, где в качестве дополнительного искусственного освещения помещений используются световые приборы на основе люминесцентных ламп, содержащих пары ртути. Согласно санитарным правилам, предусмотрена своевременная замена перегоревших ламп освещения, при этом не допускается выброс отработанных ртутьсодержащих ламп в мусоросборники», - отметили в ведомстве.

Хранение и направление на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп возлагаются на ответственное лицо приказом руководителя объекта. Вывоз и утилизация отработанных ламп проводится организациями, имеющих лицензию на этот вид деятельности.

Однако анализ показал, что в общеобразовательных школах региона требования по хранению и утилизации ртутьсодержащих ламп в полной мере не соблюдаются. В частности, они хранились в ненадлежащем виде и в неположенных местах.

«Несоблюдение санитарных требований допущено в 48 школах, где обучается более 21 тыс. учеников. По результатам анализа внесены акты прокурорского надзора, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения законности в указанной сфере устранены», - резюмировали в ведомстве.