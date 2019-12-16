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Опасные отходы закрытой пропарочной станции вывозят из  Атырау

16 Декабря 2019 02:24
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Опасные отходы закрытой пропарочной станции вывозят из  Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из Атырау вывозят опасные отходы с заброшенной пропарочной станции, где от остатков нефтепродуктов очищались железнодорожные цистерны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На первом этапе была демонтирована и вывезена железнодорожная эстакада, металлические цистерны, демонтированы железнодорожные пути – рельсы и шпалы. На втором этапе идет очистка территории пропарочной станции от остатков нефтепродуктов. Уже вывезено свыше двухсот тонн замазученного грунта. Остатки нефтепродуктов вывозит специализированная компания, имеющая возможность для их утилизации», - рассказал директор Атырауского отделения магистральных сетей Елеубай Сапаров.


Пропарочная станция была закрыта решением суда 13 лет назад. Однако покинув станцию, расположенную в окружении городских кварталов, железнодорожники оставили эстакаду, залитые нефтеотходами пути, семь котлованов, в которых находился нефтешлам. Потребовалось несколько месяцев, прежде чем департамент экологии и транспортная прокуратура смогли убедить железнодорожников, в том числе и через суд, убрать опасное наследие.


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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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