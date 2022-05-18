18 Мая 2022 04:04

Опасные отходы промышленного производства вывезли с территории Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более двух лет на территории ряда предприятий Актобе хранились опасные промышленные отходы производства Актюбинского завода ферросплавов. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой Актюбинской области установлены факты передачи опасных отходов производства для утилизации субъектам, не отвечающим квалификационным требованиям в период с 2018 по 2020 годы. Опасные отходы Актюбинского завода ферросплавов АО ТНК «Казхром», образуемые при производстве феррохрома, были переданы не имеющим соответствующих разрешений и возможностей предприятиям, таким как ТОО «Сайлан Актобе», ТОО «KA2 Business Groups», ТОО «Зеленстрой» . Эти предприятия на неподготовленных либо открытых бесхозных участках в городе Актобе без переработки разместили более 150 тысяч тонн опасных отходов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По актам надзора все эти предприятия-получатели опасных отходов проверены и привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 500 тысяч тенге, также возмещен ущерб на сумму более 80 млн тенге.

«На сегодняшний день завод ферросплавов привлечен к административной ответственности на сумму более 50 млн тенге, все незаконно переданные отходы с территорий указанных предприятий вывезены. По акту надзора в адрес актюбинского завода ферросплавов выставлено уведомление о начислении платежей в бюджет за эмиссии в окружающую среду в размере 2,6 млрд тенге», - проинформировали в пресс-службе ведомства.