+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Опасные маневры свадебного кортежа привлекли внимание полиции в Актау

28 Августа 2020 20:34
Поделиться:
Опасные маневры свадебного кортежа привлекли внимание полиции в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Актау свадебный кортеж грубо нарушил правила дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Мангыстауской области.

Новости по теме
Наркотики: об опасных тенденциях рассказали в МВД
Чем опасен бродячий скот, рассказали павлодарские полицейские Найдено тело пропавшей 13-летней акмолинки Сбежавшую из роддома роженицу нашли повешенной в Кокшетау

«27 августа 2020 года при патрулировании заданного маршрута экипажем «Мираж-8» на автодороге между 19 и 30 микрорайонами был замечен свадебный кортеж из 6 автомашин, который нарушал правила дорожного движения (маневр, без государственных номерных знаков, без документов, не пристегнуты ремни безопасности, пассажиры вылезли с окон автомашин)», - сообщили в полиции.

Водители автомобилей были остановлены. Составлены соответствующие административные протоколы. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

Также были составлены адмпротоколы на пассажиров за нарушение правил использования ремня безопасности. С нарушителями проведена профилактическая беседа.

Как выяснилось, нарушителям - от 18 до 20 лет.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #ДТП   #Происшествия   #Мангистауская область   #МВД РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив