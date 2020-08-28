Опасные маневры свадебного кортежа привлекли внимание полиции в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Актау свадебный кортеж грубо нарушил правила дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Мангыстауской области.

«27 августа 2020 года при патрулировании заданного маршрута экипажем «Мираж-8» на автодороге между 19 и 30 микрорайонами был замечен свадебный кортеж из 6 автомашин, который нарушал правила дорожного движения (маневр, без государственных номерных знаков, без документов, не пристегнуты ремни безопасности, пассажиры вылезли с окон автомашин)», - сообщили в полиции.

Водители автомобилей были остановлены. Составлены соответствующие административные протоколы. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку.

Также были составлены адмпротоколы на пассажиров за нарушение правил использования ремня безопасности. С нарушителями проведена профилактическая беседа.

Как выяснилось, нарушителям - от 18 до 20 лет.