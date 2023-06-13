Опасные инфекционные заболевания скота выявлены в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Эмфизематозной карбункул среди крупного рогатого скота выявили в крестьянском хозяйстве села Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установить ограничительные мероприятия в связи с выявлением болезни эмфизематозной карбункул среди крупного рогатого скота в селе Маржанбулак Маржанбулакского сельского округа», - сказано в проекте решения акима округа, опубликованном на портале «Открытые НПА».

9 июня в результате исследования трупа 1,5-летнего крупного рогатого скота в данном хозяйстве выявили болезнь эмфизематозной карбункул.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 26 июня.

Ранее сообщалось, что в крестьянском хозяйстве, расположенном на территории Каркаралинского района Карагандинской области, выявлены случаи бешенства крупного рогатого скота.