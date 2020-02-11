Опасные игрушки сняли с продажи в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области выявлены и сняты с реализации опасные игрушки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам руководителя отдела ДККБТУ Рагуль Таженовой, санитарный контроль за качеством и безопасностью реализуемых детских игрушек проводится постоянно.

За прошедший год специалисты территориальных управлений отобрали167 проб игрушек, из которых не соответствовали требованиям технического регламента 40,1% или 67 проб. «Львиной долей» нарушений (94,0%) стало несоблюдение производителями (поставщиками) требований по маркировке продукции.

На сегодняшний день 80% игрушек, не соответствующих по маркировке, произведены в Китае, остальные 20% - это игрушки из стран России, Украины, Узбекистана.

Из общего количества несоответствующих проб игрушек более 4% не отвечают токсиколого-гигиеническим показателям. В этих игрушках обнаружено превышение содержания фенола и индекса токсичности. В основном, это игрушки производства Китая: кукла «Барби Beauty», кукла «L.O.L. Fruit doll», детская игрушка «Racing Super». Эти игрушки сняты с реализации и уничтожены.

Также специалистами были выявлены игрушки с острыми кромками и заусенцами. Например, погремушка «Иву сити фенгтуолинг» (Китай).

В соответствии с техническим регламентом, игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании. Острые концы, жесткие детали, пружины, углы и выступы игрушек должны исключать риск травмирования ребенка. Игрушки также были сняты с реализации и утилизированы предпринимателем.

За отчетный период 2019 года на ответственных лиц было наложено шесть штрафов на сумму 314061 тенге. По выявленным нарушениям выдано 12 предписаний.