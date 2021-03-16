Опасные игрушки обнаружили в продаже санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области в прошлом году исследовал 212 проб детских игрушек. Не соответствовали требованиям технических регламентов – 99, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, большая часть исследованных проб не соответствовала маркировке. Девять же образцов оказались небезопасными из-за несоответствия токсиколого-гигиеническим и физико-химическим параметрам.

«Игрушка «Doctor play set» - превышение спирта изопропилового, обнаружено 0,23 мг/л при норме 0,1 мг/л. В игрушке «Любимая кукла» - фенол 0,06 мг/л при норме 0,05 мг/л, ацетальдегид 0,61 мг/л при норме 0,2 мг/л. В погремушке - ацетальдегид 0,8 мг/л, в наборе «Бусы в коробке» - ацетальдегид 0,62 мг/л, «Кукла-супергерой» - ацетальдегид 0,43 мг/л, «Набор «Животные» - ацетальдегид 0,4 мг/л. В игрушке «Кукла в наборе с велосипедом» обнаружен фенол 0,2 мг/л при норме 0,05 мг/л, кукла Doll - фенол 0,7 мг/л, игрушка «Bearity - фенол 0,1 мг/л. Все игрушки производства Китая», - рассказали в пресс-службе.

Опасную продукцию санврачи приобрели в Есильском, Тимирязевском районах и городе Петропавловске.

«Реализовали ее в единичном количестве, остатка игрушек на объектах торговли не было. По итогу мониторинга безопасности продукции реализаторам продукции из-за угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека были выданы предписания об устранения нарушений, направлены письма в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер в соответствии с действующим законодательством», - добавили в пресс-службе.